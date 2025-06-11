Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın üçüncü turunda AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz, belediye başkanlığı görevine seçildi. Karadeniz, görevden alınan CHP'li Hakan Bahçetepe'nin yerine Gaziosmanpaşa'nın yeni belediye başkanı oldu. Bu gelişmeyle birlikte ilçede yönetim yeniden AK Parti'ye geçti.

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması sonrası yapılan başkanvekili seçimini 21 oy ile AKP'li Eray Karadeniz kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da başladı. Oylama tamamlandı. CHP'nin başkanvekili adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, olurken AKP'nin adayı Meclis Üyesi Eray Karadeniz oldu.

Gaziosmanpaşa'da AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor.

AKP'li Eray Karadeniz üyelerin 21 oyuyla yeni başkanvekili seçildi.