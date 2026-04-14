Olay, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir metal fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın zemin katındaki sanayi tipi tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Patlama sırasında yaralanan 3 yabancı uyruklu işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.