Ankara'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2'nci ara tatilinin sona ermesinin ardından, öğrenciler ilk zil ile yeniden derslerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2'nci ara tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı. Bayram tatili ile birleşen ara tatil, toplam 9 gün sürdü. Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Türkkonut Emel Önal İlkokulu'nda okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler, bayrak törenine katıldı. Öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk derslerine girdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2'nci dönemi, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

'OKULU ÖZLEDİM'

4'üncü sınıf öğrencisi Betül Günay, tatili iyi geçirdiğini söyleyerek, "Tatile gittim, akrabalarımız geldi. Bayramım güzel geçti. Biz bayramda tatile gitmiştik, o yüzden akrabalarımı sonra ziyaret ettim. Okulu özledim" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi giden Azra Öksüz ise "Kapadokya'ya gittim, sonra babaannemlere gittim. Akrabalarım geldi, onlarla kahvaltı yaptım, öğle yemeği yedim. Okulu özledim. Büyüyünce voleybol öğretmeni olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)