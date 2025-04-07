İzmir'in Buca , Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde operasyon düzenlendi. Suç örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Silahlı tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri gerekçesiyle U.G.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca, Torbalı ve Seferihisar'da belirlenen 11 adrese bugün yapılan eş zamanlı operasyonda U.G.'nin de aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca, 2 şarjör, 23 sentetik hap, 116 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 lira ele geçirildi.