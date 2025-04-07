Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer, dün gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'ın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulundu. Kurultaydan bir kare paylaşan Taşçıer, Parti Meclisi'ne (PM) yeniden seçilmesinin onurunu yaşadığını ifade etti.

15 yaşından itibaren CHP Gençlik Kolları'nda görev aldığını belirten Taşçıer, paylaşımında "Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 21. Olağanüstü Kurultayı’nda delegelerimizin oylarıyla Parti Meclisi’ne yeniden seçilmiş olmanın onurunu derinden yaşıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Taşçıer, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de tutuklu olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edildiği, belediyelerimizin kayyumlarla gaspedildiği, demokrasinin ve cumhuriyetin temel ilkelerinin sistematik biçimde hedef alındığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz Kurultayımız; adalet ve demokrasi mücadelesinde geri adım atmayacağımızın ve asla boyun eğmeyeceğimizin ilanıdır." dedi.

"Sorumluluğun bilinciyle mücadelemi sürdüreceğim"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşçıer, kendisine verilen sorumluluğun bilinciyle mücadelesini sürdüreceğini ifade ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin vicdanı olduğuna vurgu yaptı ve ekledi: " CHP, halkın alın teridir, sokaktaki çocuğun gözündeki ışıktır, köylünün tarlasında umuttur. Ben de bu inançla, bu partinin bir evladı olarak, bana verilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle mücadelemi sürdüreceğim."

Paylaşımının sonunda ise Taşçıer, "İrade milletindir" vurgusu yaparak "Beni bu göreve layık gören yol arkadaşlarıma, mücadeleyi omuz omuza büyüttüğümüz örgütümüze, inancını, emeğini ve yüreğini bu davaya koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İrade milletindir. Artık adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde aydınlık yarınlar için yolumuz açık olsun." şeklinde sözlerle mesajını sonlandırdı.