İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 17 gündür cezaevinde. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ardından ise yolsuzluk soruşturmasından gözaltına alıp tutuklanması Türkiye gündemine oturmuştu. Türkiye'nin dört bir yanında eylemler düzenlendi. Özellikle üniversite öğrencilerinin çok ses çıkardığı bu eylemlerde, 300'e yakın öğrenci gözaltına alındı. Bazısı tutuklanırken, bazılarının da hala işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, olaylar bu kadar sıcakken eyleme katılan ve direniş gösteren öğrencilerin, içeride tutulması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Sanatçılardan, siyasi isimlere kadar bir çok isim öğrencilerin serbest kalmasını istiyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'da o isimlerden biri. Tanal, sosyal medyanın gündeminde olan bir milletvekili, vatandaşlara sağladığı destekler ile biliniyor. TOMA üzerine çıkıp tepki gösterdiği video ile sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Tanal, yaptığı paylaşımda, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Mahmut Tanal'ın paylaşımı şu şekilde; "Öğrenciler bir an önce tahliye edilmelidir! Eğitim hakkı anayasal bir haktır. Deliller toplanmış, kaçma şüphesi yok. Suç isnadı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak. Tutuklama bir ceza değil, istisnadır. Gençlerin geleceği yargı sopasıyla karartılamaz. Adalet istiyorsak, öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır!"