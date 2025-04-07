Son günlerde, "Studio Ghibli" filtresi sosyal medya kullanıcıların gündemine oturdu. Fotoğraflarına anime tarzı bir dokunuş ekleyen kullanıcılar, bu eğilimi hızla yaymaya başladı. Akım, yalnızca vatandaşlarla sınırlı kalmayıp, birçok ünlü isim ve siyasetçiyi de etkisi altına aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı ve fotoğrafa popüler "Studio Ghibli" filtresini ekledi. Yavuz'un bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Studio Ghibli filtresi, özellikle Japon animasyonu severler arasında bilinen bir özellik olup, fotoğraflara anime tarzı bir hava katıyor.