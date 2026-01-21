EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Ankaray Kolej İstasyonu’nun geçici süreyle işletime kapatıldığını duyurdu.

Yapılan ilk açıklamada, Kolej İstasyonu bölgesinde düzenlenen miting ve etkinlikler nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla istasyonun geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Duyuruda, trenlerin Kolej İstasyonu’nda durmadan seferlerine devam ettiği ifade edilerek, yolcuların Kızılay veya Kurtuluş istasyonlarını kullanmaları istendi.

Güvenlik Önlemleri Sona Erdi, İstasyon Açıldı

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ikinci duyuruda ise, güvenlik önlemlerinin sona ermesinin ardından Ankaray Kolej İstasyonu’nun yeniden hizmete açıldığı bildirildi.

Yetkililer, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolcuların güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.