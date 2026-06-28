TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen "Türk Dünyasında Ankara'nın Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Anlamı Çalıştayı", Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanı çerçevesinde tarihi, kültürel ve stratejik önemini gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; çalıştayda yapılan konuşmalarda, başkentin Türk dünyasının ortak hafızasını temsil eden önemli bir merkez olduğu belirtilirken, bu unvanın kültürel diplomasi, turizm ve uluslararası iş birliğine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

"TÜRK DÜNYASI ORTAK GELECEĞİN ADIDIR"

Çalıştayda konuşan Ankara AK Parti Milletvekili Mevlüt Karakaya, Türk dünyasının yalnızca ortak bir geçmişten ibaret olmadığını, ortak bir geleceğin de inşa edildiğini vurguladı.Karakaya, Türklerin tarih boyunca yalnızca coğrafya değiştirmediğini belirterek, "Türkler Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına göç ederken sadece yer değiştirmedi; gittikleri her coğrafyada devletler kurdu, medeniyetler inşa etti ve tarihe silinmeyecek izler bıraktı." dedi.

Türk dünyasının ortak tarih, ortak kültür ve ortak dil temelinde yükseldiğini ifade eden Karakaya, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Türk dünyası dediğimizde mesele sadece tarihte yaşananlar değildir. Asıl olan ortak hafızadan ortak geleceğe uzanan büyük ülküdür. Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz ve ortak dilimiz bizi geleceğe taşıyan en güçlü bağlardır."

Ankara'nın 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesini önemli bir fırsat olarak değerlendiren Karakaya,"Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi, bu ortak değerlerin dünyaya anlatılması açısından çok önemli bir fırsattır. Bugünkü çalıştay da bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"ANKARA GÜVENLİK VE KÜLTÜR DİPLOMASİSİNİN MERKEZİ OLUYOR"

Küresel gelişmelerin Türkiye'nin stratejik önemini artırdığına dikkat çeken Karakaya, NATO Zirvesi ile Türk Dünyası Turizm Başkentliği unvanının aynı döneme denk gelmesinin önemine işaret etti. "Ankara'nın NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olması Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil; Avrupa-Atlantik güvenliği, Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Akdeniz dengeleri açısından da vazgeçilmez bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır. Ankara bir taraftan güvenlik diplomasisinin merkezi olurken diğer taraftan Türk Dünyası Turizm Başkenti unvanıyla kültürel diplomasinin de güçlü buluşma noktası haline gelmektedir." dedi.

"ANKARA'NIN KİMLİĞİ ÜÇ TEMEL ÜZERİNE KURULUDUR"

Başkentin tarihi kimliğini üç temel başlık altında değerlendiren Karakaya, Ankara'nın kadim medeniyetlerin mirasını taşıyan bir şehir olduğunu söyledi. "Ankara denildiğinde benim aklıma üç temel özellik geliyor; kadimiyet, kültürel irfan ve milli mücadelenin karargâhı olması." diyen Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bayram-ı Veli'ye uzanan irfan çizgisi Ankara'da hayat bulmuştur. Bu çizgi ahiliğe, emeğe, ahlaka ve helal kazanca dönüşmüş; milli mücadelede ise bağımsızlık iradesinin temelini oluşturmuştur."

Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde Ankara'nın üstlendiği role de değinen Karakaya, "Ankara, Türk milletinin esareti kabul etmediğini dünyaya ilan ettiği şehrin adıdır. Birinci Meclis burada, İkinci Meclis burada, Anıtkabir burada. Bunların tamamı milli iradenin sembolleridir." diye konuştu.Konuşmasının sonunda Karakaya, "Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi yalnızca bir unvan değildir; Ankara'nın tarihi derinliğinin, kültürel zenginliğinin ve manevi kimliğinin tescilidir." ifadelerini kullandı.

BEKİR ÖDEMİŞ: "ANKARA UNESCO AÇISINDAN ÇOK GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş ise Ankara'nın kültürel mirasının uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi. Ödemiş, "Ankara hakikaten çok önemli bir kent. UNESCO Dünya Mirası açısından önemli değerlere sahip. Şu anda UNESCO listelerinde yer alan ve adaylık süreci devam eden birçok kültürel mirasımız bulunuyor." dedi.

Ankara'nın yalnızca Cumhuriyet'in başkenti değil, aynı zamanda Türk dünyasının ortak hafızasını temsil eden şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Ödemiş,"Ankarasadece Cumhuriyet'in kuruluşuna ev sahipliği yapan bir şehir değildir. Aynı zamanda Türk dünyasının ortak kültürel mirasını temsil eden önemli merkezlerden biridir." ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalarını da anlatan Ödemiş,"Cumhuriyet dönemi eserlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ankara'nın kültürel mirasını görünür kılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SANEM ARIKAN: "ANKARA TÜRK DÜNYASININ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan ise Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Arıkan, "Ankara tarihi değerleriyle hepimiz için çok önemli bir şehir. Türk dünyasının ortak kültürel hafızasında güçlü bir yere sahip." dedi. 2026 Türk Dünyası Turizm Başkentliği sürecinin önemli fırsatlar sunduğunu belirten Arıkan, "Ankara'nın her yönüyle tanıtılması gerekiyor. Tarihi, kültürel ve manevi mirasını daha güçlü şekilde anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

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