MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kulübün altyapı faaliyetlerinin yürütüldüğü Tandoğan Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Mustafa Göktepe ve Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça’nın eşlik ettiği ziyarette, Başkan Tekin; antrenman sahaları, eğitim salonları ve altyapı tesislerinin tüm bölümlerini detaylı şekilde gezerek bilgi aldı.

Tesislerde eğitimlerine devam eden genç sporcularla da bir araya gelen Tekin, geleceğin Ankaragüçlülerine başarı dileklerini iletti. Genç oyuncularla birebir ilgilenen Başkan Tekin, kulüp olarak altyapıya verdikleri önemin altını çizerken, bu alanda yapılan yatırımların Türk futbolu ve Ankaragücü’nün geleceği açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. Ziyaret, yönetimin altyapıya olan desteğinin ve inancının somut göstergesi olarak dikkat çekti.