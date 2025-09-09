Kırıkkale'de sağanak yağış
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kararıyla teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği belirtilen açıklamada, “Sayın Kaplan’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi