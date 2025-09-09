Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kararıyla teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sözleşmenin tek taraflı olarak feshedildiği belirtilen açıklamada, “Sayın Kaplan’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kamuoyuna Duyuru



Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir.



Sayın Kaplan’a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine… pic.twitter.com/skf3iGKGXu — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 8, 2025