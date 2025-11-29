Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, sürücü eğitimlerinde yapay zekâ tabanlı yeni nesil simülasyon dönemini başlattı. Amaç; hem kent içi ulaşımda güvenliği yükseltmek hem de sürücülerin kritik anlarda doğru refleks geliştirmesini sağlamak.

EGO’nun devreye aldığı yeni sistem, sürücü performansını anlık olarak takip eden ve kişiye özel geri bildirim üreten yapay zekâ teknolojisiyle öne çıkıyor. Simülasyonda göz takip teknolojisi sayesinde sürücünün bakış noktaları gerçek zamanlı izleniyor. Buna ek olarak nabız sensörleri, stres ve heyecan seviyelerini ölçerek sürüş anındaki davranışların daha objektif değerlendirilmesine olanak tanıyor.

Toplanan tüm veriler yapay zekâ tarafından analiz edilerek eğitim sonrası sürücüye ayrıntılı bir rapor sunuluyor. Bu rapor, sürücünün güçlü olduğu yönler ile geliştirmesi gereken noktaları net şekilde ortaya koyuyor.

EGO’nun filosundaki tüm otobüslerin teknik özellikleri temel alınarak hazırlanan simülasyon, özellikle kavşak geçişleri gibi riskli anlarda doğru ayna kontrolü, hız yönetimi ve çevresel farkındalığı pekiştiren kapsamlı bir eğitim modeli içeriyor.

Yetkililer, bu teknolojinin hem yolcu güvenliğini artıracağını hem de hizmet kalitesini üst seviyeye taşıyacağını belirtiyor.