Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı daireden çıkan lise öğrencisi T.D., 1'inci kattaki dairenin önündeki apartman boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Ailesi, T.D.'nin evde olmadığını fark edip bir süre aradıktan sonra, apartmanın eksi 2'nci katında hareketsiz halde buldular. Durumun aciliyeti üzerine ihbar yapan aile üyeleri, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, T.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, genç kızın ölümünü araştırmak üzere olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen T.D.'nin psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öne sürüldü. Komşularından Hülya Çelik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Anneanne ile torunu, kızlarını bulamadıkları için arayışa geçmişler. Bir süre sonra aile üyelerinin feryatlarını duyduk ve kızın cesedinin apartman boşluğunda bulunduğunu öğrendik. Anneanne aşağıya inip sığınağa bakmaya gitmiş, orada torununu görmüş. Genç kız lise öğrencisiydi, binada karşılaştığımızda hal hatır sorar, sohbet ederdik. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek şeyleri kafasına takıp üzülürmüş” ifadelerini kullandı.

Genç kızın ailesi ve çevresi, T.D.'nin son zamanlarda yaşadığı zorluklar nedeniyle psikolojik olarak oldukça zor bir dönem geçirdiğini belirtti. Polis, olayın tamamen bir kaza olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)