Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilere karnelerini takdim etti. Öğrencilere başarılar dileyen Vali Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiğini belirtti.

Ankara’da 1 Milyon 120 Bin Öğrenci Eğitim Aldı

Şahin, Ankara genelinde 3 bin 343 okulda, 81 bin öğretmenin görev yaptığına dikkat çekerek, toplamda 1 milyon 120 bin öğrencinin eğitim ve öğretim hizmeti aldığını söyledi. Öğrencilerin yoğun ve özverili bir eğitim sürecinden geçtiğini vurgulayan Vali, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

“Öğretmenlerimiz gece gündüz demeden, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştı. Velilerimiz de çocuklarına destek olmak için büyük fedakarlık gösterdi” ifadelerini kullandı.

Başarıyı Sadece Karnede Aramamak Gerek

Velilere seslenen Vali Şahin, öğrencilerin başarılarının sadece karnedeki notlarla ölçülmemesi gerektiğine dikkat çekti. “Eğitimdeki en önemli hedefimiz, çocuklarımızı iyi bireyler ve vatandaşlar olarak yetiştirmek” diyen Şahin, milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin geleceği şekillendireceğini söyledi.

“Akademik başarılar tamamlayıcıdır. Eğer çocuklarımızı kültür ve değerlerimizle yetiştirmezsek, başkalarının menfaatine hizmet eden bireyler olabilirler” değerlendirmesinde bulundu.

Yaz Tatilinde Kitap Okumaya Teşvik

Vali Şahin, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi. İlgi duydukları konularda roman, hikaye ve bilgilendirici kitaplarla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Öğretmenlerden yeni eğitim yılında daha verimli çalışmalar için valiliğe öneri ve talepte bulunmalarını isteyen Şahin, milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve okul yöneticilerine teşekkür etti.