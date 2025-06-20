1909 yılında Galip Efendi ile Seniha Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelen Ahmet Muhip Dıranas, kimi kaynaklara göre İstanbul’da, kimi kaynaklara göre ise Sinop’un Salı Köyü’nde doğdu. Babası Galip Bey, 1. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşları’nda görev aldıktan sonra Sinop’a dönerek ikinci evliliğini yaptı. Dıranas, çocukluğunda hem İstanbul hem de Sinop’ta yaşadı; ilkokula burada başladı ve yaz aylarında çobanlık yaptı.

Gençlik yıllarının büyük bölümünü Ankara’da geçiren Dıranas, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Erkek Lisesi’nde (Taş Mektep) tamamladı. İlk şiiri "Bir Kadına", 1926 yılında “Muhip Atalay” imzasıyla yayımlandı. Şair, biçim ve disiplinden vazgeçmeyen şiir anlayışını, TRT’deki Edebiyat Dünyası programında şu sözlerle ifade etti:

"Şiirin malzemesi kelimelerdir ve şiir için kelimelerin seçimi ve kullanımı çok önemlidir."

Liseden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayan Dıranas, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde eğitim gördü, ancak her iki bölümü de tamamlamadan ayrıldı. İstanbul’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde kütüphane müdürlüğü yaptı ve Dolmabahçe Resim ve Heykel Müzesi’nde müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

Edebiyat hayatına İstanbul’da devam eden Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi dönemin önemli isimleriyle birlikte çalıştı. Ayrıca Fransızca ve Rusça edebiyatı yakından takip etti. 1937’de Cahit Sıtkı Tarancı ile birlikte çevirdiği Adolph Basler’in "Fransa’da Müstakil Resim" adlı eser, Güzel Sanatlar Akademisi yayını olarak yayımlandı.

1938’de Ankara’ya dönen Dıranas, dört yıl boyunca Halkevleri Kültür ve Sanat Yayınları’nda yönetmenlik yaptı. 1940’ta Münire Ülker ile evlenen şair, askerliğini 1942-1944 yıllarında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde tamamladı. Askerlik yıllarında kaleme aldığı "Gölgeler" adlı oyunu, 1946 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Dıranas, şiirlerinde aşk, yalnızlık, hüzün, ölüm, doğa ve vatan sevgisi gibi temaları işledi. 1974 yılında yayımlanan "Şiirler" adlı kitabı ve Tevfik Fikret’in eserinden yaptığı çeviri "Kırık Saz" gibi önemli çalışmaları edebiyat dünyasında yerini aldı.

Türkiye İş Bankası ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Dıranas, tiyatro, roman çevirileri, inceleme ve makalelerle de edebiyata katkı sağladı.

TRT’nin hazırladığı bir programda eşi Münire Hanım, Ahmet Muhip Dıranas’ı “duygusal, çevresini etkileyen bir kişilik” olarak tanımladı. Dıranas ise tiyatroyu “insanın kendisini keşfetmesi ve hayatın eyleme dönüştürülmesi” olarak tarif etti.

21 Haziran 1980’de Ankara’da 71 yaşında vefat eden Ahmet Muhip Dıranas, vasiyeti üzerine Sinop’ta toprağa verildi.

Öne Çıkan Eserleri:

Şiir: “Bir Kadına”, “Ağrı”, “Şiirler”

Tiyatro: “Gölgeler”, “Çıkmaz”, “O Böyle İstemezdi”, “Bitmez Tükenmez Can Sıkıntısı”, “Atlıkarınca”

Çeviri: Charles Baudelaire’den “Çalar Saat” şiiri, Adolph Basler’in “Fransa’da Müstakil Resim”