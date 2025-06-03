SEVGİ GÜLDOĞAN

Türk şiirinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran, 3 Haziran’da ölümünün 62. yıl dönümünde Ankara’da da anıldı.

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde hizmet veren Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, başkentte şairin adını taşıyan en bilinen mekanlar arasında yer alıyor. Merkez, tiyatro gösterimleri, şiir dinletileri ve çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Nazım Hikmet Parkı ve Keçiören ile Etimesgut ilçelerinde bulunan kütüphaneler de şairin adını taşıyan diğer önemli mekânlar arasında bulunuyor. Bu alanlar, başkentte Nazım Hikmet’in sanatsal ve düşünsel mirasının canlı tutulduğu yerler olarak dikkat çekiyor.

NAZIM HİKMET KİMDİR?

15 Ocak 1902’de Selanik’te doğan Nazım Hikmet, Türk edebiyatında serbest nazımın öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Şiirlerinde özgürlük, adalet ve barış temalarını işleyen şair, siyasi görüşleri nedeniyle uzun yıllar hapis yattı ve 1951’de Türkiye vatandaşlığından çıkarıldı. Hayatının son dönemini Sovyetler Birliği’nde geçiren Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963’te Moskova’da hayatını kaybetti.

Başlıca eserleri arasında Kuvâyi Milliye Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları ve Şeyh Bedreddin Destanı bulunuyor. Şiirleri birçok dile çevrilen Nazım Hikmet, dünya çapında sevilen ve saygı duyulan bir şair olarak anılıyor.

Şairin dizeleri bugün de özgürlük ve insanlık temalarını yaşatmaya devam ediyor. Ankara’da Nazım Hikmet’in adı verilen kurumlar, onun sanatının ve düşüncesinin kuşaklar boyu yaşamasını sağlıyor.

BAŞKENTTE ADI KÜLTÜR MERKEZLERİ, PARKLAR VE KÜTÜPHANELERLE YAŞATILIYOR

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran, ölümünün 62. yılında başkent Ankara’da adını taşıyan kurumlar ve alanlarda anılıyor. Şairin hayatı ve eserleri, yalnızca edebi çevrelerde değil, Ankara’nın farklı ilçelerinde yer alan kültür merkezleri, parklar ve kütüphaneler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin hizmete sunduğu Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, başkentte şairin adını taşıyan en önemli mekanlar arasında yer alıyor. Tiyatrodan sergiye, şiir dinletilerinden panellere kadar çeşitli etkinliklerin düzenlendiği merkez, Nazım Hikmet’in çok yönlü sanat anlayışını yansıtıyor.

Başkentte ayrıca Çankaya’daki Nazım Hikmet Parkı, Keçiören ve Etimesgut ilçelerindeki kütüphaneler, şairin anısına açılmış ve halkın kullanımına sunulmuş alanlar arasında bulunuyor. Bu mekanlar, Nazım Hikmet’in şiir ve düşünce dünyasının Ankara’da kalıcı bir iz bıraktığının göstergesi olarak kabul ediliyor.