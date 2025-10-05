Tarihi dokuya uygun şekilde restore edilecek yapılar, yerel ve otantik lezzetleri bir araya getirerek hem Başkent’in kültürel mirasını yaşatacak hem de bölge turizmini canlandıracak. Ankara Kalesi’nin tarihi atmosferi içinde konumlanacak merkezde, geleneksel tatlar modern sunumlarla buluşturulacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ankara Kalesi sadece tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda damak tadıyla da ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelecek.

Turizmin Kalesi ANKARA KALESİ tarih ve yaşam dolu yeni projelerimizle canlanmaya devam ediyor. ✨️



🍽 Ankara Kalesi’ndeki tescilli üç taşınmazı birleştirilmesiyle Başkent’e kazandırılacak “Gastronomi Merkezi” için çalışmalara başladık.



October 5, 2025