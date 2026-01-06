Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım desteği uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Destekten, belediyeden düzenli sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip olan 18–65 yaş arası Başkentliler yararlanabilecek. Uygulamanın ocak ayı içinde başlaması planlanıyor.

Yaklaşık 375 Bin Vatandaş Faydalanacak

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ulaşım uygulaması yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak. Uygulamanın, yeni otobüs alımları tamamlandıkça kademeli olarak genişletileceği belirtildi. Araç filosunun güçlendirilmesiyle birlikte destekten yararlanan kişi sayısının peyderpey artırılması hedefleniyor.

Hangi Hatlarda Geçerli Olacak?

Ücretsiz ulaşım desteği;

EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri ,

ANKARAY ,

Ankara Metrosu ,

Başkentray ve

raylı sistem hatlarının tamamında geçerli olacak.

Uygulama sayesinde, sosyal açıdan dezavantajlı kesimlerin kent içi ulaşıma daha kolay erişim sağlaması amaçlanıyor.

Trafiği Rahatlatma Hedefi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte özel araç kullanımının azaltılmasını ve şehir trafiğinin rahatlatılmasını hedefliyor. Açıklamada, uygulamanın ocak ayı içinde resmen başlatılarak vatandaşların hizmetine sunulacağı vurgulandı.

Belediye yetkilileri, destekten yararlanma koşulları ve başvuru süreçlerine ilişkin detayların EGO Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca duyurulacağını bildirdi.