Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 17 Haziran 2026 tarihli raporunda bir kez daha güçlü mali yapısıyla öne çıktı. Değerlendirmede ABB'nin AAA (tur) ulusal kredi notunu koruduğu belirtilirken, belediyenin büyük ölçekli yatırım projelerini finanse edebilecek mali güce sahip olduğu ifade edildi.

Rapora göre ABB'nin bağımsız kredi profili "bbb" seviyesinde bulunuyor. Bu not, belediyenin mali performansını yansıtırken Ankara Büyükşehir Belediyesini İstanbul ve Bursa büyükşehir belediyelerinin önünde konumlandırıyor. Belediyenin uluslararası kredi notunun ise BB- seviyesinde kaldığı, bunun nedeninin mali yapısı değil Türkiye'nin ülke kredi notundan kaynaklanan tavan uygulaması olduğu belirtildi.

Yatırımlar için güçlü finansman kapasitesi

Fitch Ratings, ABB'nin güçlü bütçe performansı, düşük borçluluk oranı ve yüksek nakit rezervlerinin ulaşım, altyapı ve kent yatırımları için sağlam bir finansman zemini oluşturduğunu değerlendirdi. Raporda, belediyenin mali disiplin anlayışı ve kurumsal yönetim kapasitesinin uluslararası finans kuruluşlarından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin edilmesini kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

Borç göstergeleri güvenli seviyede

2026-2030 döneminde yatırım programları nedeniyle borç stokunda artış beklense de borç göstergelerinin uluslararası standartlara göre güvenli seviyelerde kalacağı öngörüldü. Uzun vadeli borçlanma, güçlü likiditenin korunması ve yatırım-finansman dengesinin etkin yönetimi öncelikli başlıklar arasında gösterildi.

Raporda ayrıca ABB gelirlerinin önemli bölümünün merkezi idareden aktarılan vergi paylarından oluştuğu hatırlatılırken, öz gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların belediyenin mali dayanıklılığını daha da güçlendireceği ifade edildi.

ESG performansı dikkat çekti

Fitch Ratings, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını da olumlu değerlendirdi. Bu durumun belediyeye yeşil finansman, sürdürülebilir tahvil, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi ve uluslararası iklim fonlarına erişim konusunda önemli avantaj sağlayacağı kaydedildi.