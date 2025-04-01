Bayramı memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinin İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk nedeniyle otoyol üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp, denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

Kaynak: DHA