Etimesgut Belediye Başkanı, Erdal Beşikçioğlu, Down sendromlu bir çocuğun oyun parkına alınmaması üzerine Gimat Marketler'de denetim yaptı. Denetim sonucunda ruhsatı ve izni olmayan tüm oyun alanlarını kapattı.

"Her birey eşittir"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir." dedi.