Amerika Birleşik Devletleri, bu hafta sonu ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak rekor kıran bir soğuk hava dalgası ve tarihi bir kış fırtınasına karşı teyakkuza geçti. Milyonlarca vatandaşın hayatını etkilemesi beklenen hava koşullarıyla ilgili bizzat açıklama yapan Başkan Donald Trump, federal hükümetin tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu.

📢 Başkan Trump’tan Kritik Açıklama

Başkan Trump, konuyla ilgili yaptığı resmi bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümünü vuracak olan rekor soğuk hava dalgası ve tarihi kış fırtınası hakkında bilgilendirildim. Yönetimimiz, eyalet ve yerel yetkililerle tam koordinasyon halindedir. FEMA, müdahale etmeye tamamen hazır. Güvende kalın ve sıcak kalın!"

Fırtınanın Boyutu Korkutuyor

Meteoroloji uzmanları, dondurucu kutup soğuklarının hayatı durma noktasına getirebileceği konusunda uyarıyor.

Hayati Tehlike: Sıcaklıkların bazı eyaletlerde rekor seviyelere düşmesi bekleniyor.

FEMA Sahada: Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), olası elektrik kesintileri ve lojistik aksamalar için hazır bekletiliyor.

Ulaşım Felç: Binlerce uçuşun iptal edilmesi ve kara yollarında ciddi buzlanma riskine karşı vatandaşlar uyarılıyor.