Amedspor taraftarı sosyal medyada bu kez Abdullah Tazgel adlı futbolcuyu takımda istemedikleri için yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Takımdan transfer bilgisini alan taraftarlar sosyal medyada kısa sürede yüzlerce paylaşım yaparak tepkisini dile getirdi. Yapılan paylaşımlar ise kısa sürede ülkenin gündeminde yer edinmeyi başardı.

Taraftarların futbolcuyu neden istemediği sebebi de çok tartışılanlar arasında yer aldı. İddiaya göre JİTEM ile bir alakası olan futbolcu, taraflarlar tarafından tepki gördü.

AMEDSPOR YÖNETİMİ TAZGELLERE Mİ GEÇTİ?

Yaptığı transfer duyurusuyla Amedspor taraftarının tepkisini çeken kulüp Tazgellerin yönetimine mi geçti sorularını da akıllara getirdi. Yönetim kadrosunda Mehmet Tazgel'in bulunması, A Takım Oyuncularından birinin Abdullah Tazgel olması, Alt Yapı Oyuncularından birinin ise Mustafa Baran Tazgel ve Berat Tazgel olması da taraftarlar bakımından bu iddiayı güçlendirdi.

Amedspor Yönetimi, kongre süreci öncesi düzenlenen çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda, bölge çocuklarına öncelik verilmesini esas alan yeni bir futbol vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, kulübün temel değerlerine bağlı kalınarak, özellikle Futbol A Takımı başta olmak üzere tüm branşlarda yerel oyunculara öncelik verilmesi yönünde planlamalar yapıldığı belirtildi. Teknik heyetin görüşleri doğrultusunda altyapıdan yetişip başka kulüplerde kiralık olarak forma giyen oyuncularla yeniden iletişime geçildiği kaydedildi.

Bu doğrultuda 9 futbolcu Erzurum kampına davet edildi ve yapılan değerlendirmeler neticesinde 6 oyuncu Bolu kamp kadrosuna dahil edildi.

Yerli Transferlerde Özel Hassasiyet

Transfer çalışmalarına da değinen Amedspor, ikinci ve üçüncü bölgelerde yapılacak takviyelerde yerli futbolculara öncelik verildiğini vurguladı. Bu kapsamda kadroya dahil edilen Abdullah Tazgel’in, Kayapınar altyapısından yetiştiği ve önceki yönetimlerce takibe alınmış bir oyuncu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Abdullah Tazgel’in transferinde babasının yönetim kurulu üyesi olmasının etkili olmadığı, hatta bu durumun oyuncu için bir dezavantaj oluşturduğu ifade edildi. Tazgel’in, bir önceki kulübündeki tüm alacaklarından feragat ederek Amedspor’a aidiyet duygusuyla katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kadroya dahil edilen bir diğer isim Kahraman Demirtaş ise Belçika doğumlu, bölge kökenli bir futbolcu olarak tanıtıldı. Demirtaş’ın, Amedspor forması giymeye büyük bir istek ve kararlılıkla yaklaştığı vurgulandı.

“Halkın Takımı” Vurgusu

Amedspor Yönetim Kurulu açıklamasında, transfer süreçlerinin teknik direktör, teknik heyet ve futbol şubesinin raporları doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, “Profesyonel bir planlama çerçevesinde, titiz ve ilkeli bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kulüpten yapılan açıklama, “Halkın Takımı” kimliğine vurgu yapılarak şu sözlerle sonlandırıldı:

“Kendi değerlerimize sahip çıkmaya; şeffaf, ilkeli ve sorumluluk sahibi yönetim anlayışımızla kararlılıkla devam edeceğiz”