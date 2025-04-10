Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda mücadele veren Altekma, deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Spor Toto’yu İzmir’de 3-0 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi. Şimdi gözler, 11 Nisan'da Ankara'da oynanacak üçüncü ve son karşılaşmaya çevrildi.

Altekma, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak bu kritik mücadelede galip gelerek Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor. Kazanan takım, 5-6 Etabı’nda Alanya Belediyespor ile karşılaşacak. Mağlup olan taraf ise 7-8 Etabı'nda Halkbank ile mücadele edecek.

İzmir temsilcisi, Başkent'ten zaferle dönerek Avrupa hedefini bir adım daha yakalamak istiyor. Bu kritik maç, Altekma'nın sezonunu belirleyecek öneme sahip.