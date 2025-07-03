İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da, teknik direktörlük görevi için ön protokol yapılan Tuna Üzümcü, resmi sözleşme imzalanmadan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üzümcü, “Başkan ve yönetimle maalesef en ufak bir yol alamadık. Kulübüme zaman kaybettirmemek ve zarar vermemek için görevi bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

28 Mayıs’ta başkanlığa seçilen Yüksel Gürüz, seçim öncesi genç teknik adamla 3. Lig hedefleri doğrultusunda prensipte anlaşmıştı. Ancak göreve gelindikten sonra Üzümcü ile resmi sözleşme yapılmadı ve mevcut kadroyu koruma çabaları sonuç vermedi.

Genç Oyuncular Birer Birer Ayrıldı

Kulüpteki belirsizlik, futbolcuları da etkiledi. Siyah-beyazlı ekibin genç oyuncularının büyük bir bölümü takımdan ayrıldı. Bu gelişmeler üzerine Tuna Üzümcü, yeni sezon için planlanan projelerin hayata geçirilemeyeceğini fark ettiğini ve zaman kaybetmemek adına çekilme kararı aldığını ifade etti.

Üzümcü açıklamasında, “Altay’ın tekrar başarılı olması için çaba gösterdim. Kadronun korunması, iyi bir kamp dönemi ve lig başlangıcı için bir aydan fazla uğraştım. Ancak bu süreçte ileriye dönük bir adım atılamadı” dedi.

Altay’da Gözler Yeni Teknik Direktöre Çevrildi

Tuna Üzümcü’nün vedası sonrası Altay’da yeni teknik direktör arayışları başlaması bekleniyor. 3. Lig’de mücadele edecek siyah-beyazlı ekipte, yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu. Kulüp tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.