2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, 12 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor ile oynayacağı sezonun en kritik maçına çıkacak. Ancak, İzmir temsilcisinin teknik ekibi, maç öncesinde sakatlıklarla ilgili olumsuz bir durumla karşı karşıya.

Altay'da, son 4 maçtır forma giyemeyen tecrübeli golcü Deniz Kadah ve 8 haftadır sahalardan uzak kalan sol kanat oyuncusu Mehmet Gündüz'ün iyileşemediği öğrenildi. Teknik ekip, 2 futbolcunun da bu hafta oynayacağı karşılaşmada yer almasını beklemiyor. Özellikle Deniz Kadah'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Mehmet Gündüz ise iyileşmesine rağmen riske edilmek istenmeyebilir.

Sakatlıkların yanı sıra, Altay'da dizinden sakatlık yaşayan Yusuf'un durumu da belirsizliğini koruyor. Stoper Sefa'nın cezasının sona erdiği Siyah-beyazlılarda ise, sakatlıktan çıkan tek oyuncu olarak Mehmet Nur hazır durumda. Kadro dışı bırakılan stoper Hikmet’e ise affedilmedi.