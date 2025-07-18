Gazete, CHP Genel Başkanı Özel’in son dönemdeki çıkışlarını eleştirerek doğrudan cezaevi göndermesiyle dikkat çeken ifadeler kullandı. Akit’in manşetinde Özel’in “önüne geleni tehdit ettiği”, “ağzından çıkanı kulağının duymadığı” gibi suçlayıcı cümlelere yer verilirken Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava süreci ve sonrasındaki açıklamaları da eleştiri konusu yapıldı. Haberde Özel’in Erdoğan ve yargı mensuplarına dönük söylemleri, “tehdit dili” olarak nitelendirildi.

Muhalefetten Sert Tepki

Manşetin kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından birçok muhalif yayın organı ve gazeteci, Akit’i açık tehdit ve hedef gösterme ile suçladı. CHP’ye yakın kaynaklar, bu manşetin “düşünce özgürlüğüne ve muhalefet hakkına açık saldırı” olduğunu belirtti.

CHP lideri Özel’in ise kısa süre önce Akit’in, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin “çarpıldı” başlığıyla yaptığı habere sert tepki verdiği hatırlatıldı. Özel o açıklamasında, “Bu yapılan itliktir. Ceza verilmiyorsa buna ortak olunuyor demektir” ifadelerini kullanmıştı.

“Gazetecilik Değil, Tehditkârlık”

Basın meslek örgütleri ve ifade özgürlüğü savunucuları, Akit’in söz konusu manşetini “gazetecilik sınırlarını aşan, yargı tehdidiyle sindirme girişimi” olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da yüzlerce kullanıcı, gazetenin tutumunu eleştirerek Özgür Özel’e destek mesajları paylaştı.

Akit’in eleştirilere tepkisi ne olacak?

Öte yandan Akit gazetesi, henüz konuya dair kamuoyuna açık bir açıklama yapmadı.