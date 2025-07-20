Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs Türklerinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın her uluslararası platformda KKTC'ye verdiği destek son derece anlamlı ve etkili sonuçlar üretmeye devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını desteklemeye devam ediyoruz" dedi.