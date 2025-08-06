AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, parti genel merkezinde, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak olan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Acar, dün TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin değişik şehirlerde, değişik noktalarda 'Terörsüz Türkiye' kapsamında bazı paylaşımları olacak. Bu süreç başladı. Biz de Cumhur İttifakı olarak, AK Parti tarafından Teşkilat Başkanlığımızın öncülüğünde, toplumla buluşmak ve arka planı detaylı bir şekilde, vatandaşla hemhal olacak şekilde, kafalardaki soru işaretlerini veya cevabını bulmak istedikleri başlıkları mümkün olduğunca anlatmak üzere, Teşkilat Başkanlığımız bir planlama gerçekleştirdi" dedi.

'SAHADA OLMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİMİZ BİR SÜREÇ'

Parti teşkilatlarının durmadığını ve sürekli sahada olan bir parti olduklarını aktaran Acar, "Küresel bir liderimiz var bizim. Genel Başkanımızın haftalık programlarının akışlarının nasıl olduğunu her hafta cumartesi günleri, 'Bir lider, 7 gün' şeklinde paylaşıyoruz. Bizim teşkilatlarımız durmuyor zaten. Sonuçta sahada olan bir partiyiz, teşkilatlarımız sürekli hareketli. Dolayısıyla, Meclis'in tatile girmesiyle birlikte Teşkilat Başkanlığı'mızda hepimize görevlendirmeler yapıldı. Vatandaşlarımızın gündelik koşullarda yaşamlarını doğru okuduğumuzu ve nasıl bir vizyonla devam ettiğimizi de anlamak, anlatmak üzere kendimizi konumlandırıp, vatandaştan ara vermeden sahada olmaya gayret göstereceğimiz bir süreç" diye konuştu.

'973 İLÇEDE PROGRAMLARIMIZI İCRA EDECEĞİZ'

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise uyguladıkları politikalar ve Türkiye'ye kazandırdıkları eserlerin sahada doğrudan anlatılmasına ayrı bir siyasi önem verdiklerini kaydederek, "Doğrudan temasın ve gönül bağı kurma inancımızın bir gereği olarak bu yaz ayları boyunca, ağustos ve eylül ayları itibarıyla da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu milletimizle daha da paylaşacağımız, sahada anlatacağımız bir program serisi başlatıyoruz. 81 ilimizde 973 ilçemizin tamamında bu programlarımızı icra edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi genel başkan yardımcılarımızın ve bakanlarımızın başkanlığında heyetler illerimize gidecekler. İl merkezlerinde aynı burada bugün yaptığımız gibi bir basın toplantısında, hem ülke gündemine dair gelişmeleri basınımızla değerlendirme imkanı olacak hem gittiğimiz şehre dair konuları konuşma, değerlendirme imkanımız olacak. Eylül ayının sonunda bu programların tamamını bitirdikten itibaren, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye'deki bu buluşma serimizin tamamının bir kapanış programında bir araya geleceğiz" dedi.

'ŞEHİT AİLELERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ'

Büyükgümüş, "Program çerçevesinde özel olarak arkadaşlarımızın yürüteceği bazı faaliyetler de olacak. Örneğin bu hafta itibarıyla biz 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na başlıyoruz. Bu toplantı serimize başlamamızla birlikte kadın kolları teşkilatlarımız da yoğun bir şekilde ev ziyaretlerine başlayacaklar. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi, kadın kollarımız bir ziyaret programıyla onların evlerine gidecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir mektubunu, hem şehit ailelerimize hem gazilerimize bizzat ulaştıracaklar. Ve bizim burada 'Terörsüz Türkiye' diyerek başlattığımız sürecin tüm gereklerini öncelikle gazilerimizden, şehit ailelerimizden başlayarak kapsamlı bir şekilde anlatma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubuna ilişkin, "Onlara da biz, bu manada saygılarımızı ifade etmiş olacağız. 'Terörsüz Türkiye' sürecimizin nasıl başladığını, neleri hedeflediğini, hangi şekilde ilerlediğini bir ayrıntılı bir şekilde ifade etmiş olacağız. Mektubumuzun da ana hatlarını hem bu kahramanlığın saygıyla bir kez daha yad edilmesi hem bu gösterilen fedakarlığın milletimizin varlığı bakımından ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ifade edildiği ve onlardan aldığımız fikirle, onlardan aldığımız istikametle yolumuza devam ettiğimizin bir kez daha vurgulanması şeklinde olacak" dedi. (DHA)