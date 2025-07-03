Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.18’de Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan ve Rize’ye gitmekte olan, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir uçağın Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisini aldıklarını aktardı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ve Erzincan illerinden gelen ekipler katıldı. Bölgede toplam 14 araç, 4 drone ve 57 personel görev yaptı. Ayrıca;

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2 kurtarma helikopteri,

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 İHA, 2 araç ve 5 personel,

112 Acil Sağlık, UMKE ekipleri ve

Sivil toplum kuruluşlarından 6 araç ve 34 personel

olay yerine yönlendirildi.

Gece Görüşlü Dronlar ve Hava Araçlarıyla Arama Yapıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ihbarın alındığı andan itibaren bölgede termal ve gece görüş özellikli dronlar ile hava araçları desteğiyle arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Yoğun çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, uçakta pilot konumunda bulunan vatandaşın hayatını kaybettiği, yolcu olarak bulunan kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

AFAD açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar dileriz.”

Eskişehir İli Sivrihisar İlçesinden havalanarak Rize’ye gitmekte olan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın 02.07.2025 günü saat 18.18’de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır.



Olay yerine;

▪️ Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ve Erzincan AFAD ekiplerinden 14… — AFAD (@AFADBaskanlik) July 3, 2025