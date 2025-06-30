İBRAHİM ETHEM ÜNAL

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen “Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” Adıyaman'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları'nın ilk durağı Adıyaman oldu. Etkinlik kapsamında kentte gelen Başkentli gazeteciler Kommagene Uygarlığı'nın izlerini taşıyan Adıyaman'ın tarihi kültürel yerlerini ve doğal güzelliklerini yerinde keşfetti.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da şehrin yeniden inşa süreci devam ederken aynı zamanda kültür turizmiyle de kentin ekonomin yapısının canlanması hedefleniyor.

"ROTANIZA ADIYAMANI EKLEYİN"

Etkinlik kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kenttin inşa sürecini başarılı bir şekilde yürüktüklerini belirtti.

Kısa süre içresinde Adıyaman hak ettiği yere geleceğini ifade eden Tutdere, "Adıyaman gerçekten doğasıyla kültürüyle ve tarihi ile güzel insanlarıyla Anadolu'nun şirin ilerinden bir tanesi ama 6 Şubat’ta büyük bir felaket ve yıkım yaşadı. Kentimiz depremin yaralarını sarmak için büyük bir mücadele veriyor. Göreceksiniz kısa süre içresinde Adıyaman hak ettiği yere gelecektir. Kenttin inşa sürecini başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Adıyaman bir tarım kentti olarak biliniyor ancak şehrin kalkınması için turizmin çok önemli olduğunun farkındayız. Bu alanda hak ettiğimiz yere gelmek için çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi gelen misafirlerimiz ağırlamak için konaklama imkanlarını arttırmak." dedi.

Adıyaman'da balıkçılık sektörünün büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran Tutdere, "Adıyaman karasal iklimin hakim olduğu bir il ancak burası Atatürk Barajı’nın çevresini sardığı bir yarım ada. Atatürk Barajı'da ülkemiz için önemli bir eser günümüz için tatlı su kaynakları çok kıymetli oldu. Dünyanın üçüncü tatlı su havzası Atatürk Barajı, biz bu çok önemli esere de ev sahipliği yapıyoruz. Adıyaman'da balıkçılık sektörüde büyük bir gelişim gösteriyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerine buradan ciddi oranda balık gönderiyoruz. Tarım ve gastronomi anlamında çok zenginliğimiz var bunu tanımak ve geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

6 Şubat’ta Adıyaman'la dayanışma içerisinde olan herkese teşekkür eden Tutdere, " Şehrimizin ayağa kalması için bu dayanışmayı sürdürmek çok önemli. Herkesi bu dayanışmayı sürdürmeye davet ediyorum. Ayrıca bütün vatandaşlarımızı Adıyaman'nın tarihini ve kültürünü keşfetmesi için şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Mutlaka rotanıza Adıyaman’ı ekleyin." dedi.

"ŞEHRİMİZ YENIDEN UMUTLA DOLMALI"

“Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” kapsamında kentte gelen gazetecilere açıklamada bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman İl Başkanı Abdulkadir Kurt, Adıyaman’ın sadece fiziki olarak değil, toplumsal hafızasının da onarılmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şehrimiz yeniden umutla dolmalı. Düzenlediğimiz Dostlar Divanı etkinliği ile ülkemizin farklı illerinden iş insanını Adıyaman'da misafir ediyoruz. Programda şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini konuklarımıza tanıtıyoruz. Amacımız Adıyaman’ı sanayide ve turizmde hak ettiği noktaya taşımak.” şeklinde sözlerini tamamladı.