Aladağ ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'de çıkan ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla 1 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında, 12 ev ve 1 ahırın yanı sıra 1725 hektarlık ormanlık alan da zarar gördü.

Yanan alanların yeniden yeşil örtüyle kaplanabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince aynı yıl çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak bölgedeki yanan ağaçlar temizlendi ardından da toprak yeni fidan dikimi için hazırlandı.

Endüstriyel ağaçlandırma ve suni gençleştirme kapsamında yaklaşık 1725 hektarlık alana 2022 ve 2023'te 1 milyon 175 bin fidan dikildi.

Kızılçamın yanı sıra Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında incir, badem, harnup ve dut gibi meyveli ve yangına dirençli türlerin dikildiği alandaki fidanların boyu yer yer 1 metreyi aştı.

'Ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir'

Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pos Orman İşletme Müdürlüğü Yüksekören Orman İşletme Şefi İsmail Yardımcı, AA muhabirine, ilçedeki yanan alanda ağaçlandırma çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Yanan alanlarda doğal bitki örtüsü olan kızılçam ile YARDOP kapsamında köylülere gelir getirici türler dışında ağaçlandırma yapılmadığını belirten Yardımcı, buralarda herhangi bir yapılaşmaya ve tarımsal faaliyete de müsaade edilmediğini vurguladı.

Yardımcı, ormanların korunmasında en etkili yöntemin yangınların çıkmasını önlemek olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

'Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaz aylarında arazide ateş yakmamaları, yakarak bahçe ve anız temizliği yapmamaları konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. 'Yeşil vatan'ın korunması ve geliştirilmesi konusunda ağaçlandırma çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu konuda teşkilatımız elinden gelen bütün gayreti göstermektedir.'