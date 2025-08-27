Geçen hafta otogara gelen sahipsiz eşek, taksiciler tarafından beslendi. Daha sonra buradan ayrılmayan eşeğe 'Kadife' ismi verildi.

Zaman zaman yolcuların çantalarını çalan ve seyahat öncesi dinlenen şoförün başının altındaki yastığını alan eşeğin bu anlarını gösteren videolar, sosyal medyada popüler oldu.

'Bize eğlence oldu'

Taksici Murat Topdemir, AA muhabirine eşeğin 3-4 gün önce gece vardiyasındayken yanlarına geldiğini, ilgi görünce durak çevresinden ayrılmadığını söyledi.

Eşeğin otogarın maskotu haline geldiğini belirten Topdemir, 'Dubaları alıp kaçmaya başladı. Kovaladık, yakalamaya çalıştık. Bir yolcunun çantasını aldı kaçtı. Yakaladık çantayı aldık. Uyuyan şoförün başının altından yastığı çekti aldı. Eğlence oldu bize. Sahiplendik ona şimdi burada bakıyoruz. Yemini, suyunu veriyoruz.' dedi.

Çipli olmadığı anlaşıldı

Topdemir, sevildiğini anlayan eşeğin yanlarından ayrılmadığını, otogar ve çevresinde bir süre dolaştıktan sonra kaybolduğunu, ancak daha sonra geri döndüğünü anlattı.

Bazı müşterilerin sesinden korkması nedeniyle eşeği bağlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Topdemir, 'Normal bir eşek gibi bağırmıyor. Çok yüksek bir sesi var. Korkuyor insanlar. Ama korkulacak bir şey yok. Çok sakin bir eşek. Belediyeye bilgi verdik. Ekipler geldiler çip kontrolü yaptılar. Çipi olmadığı için ilgili müdürlüğe bildireceğiz dediler. Henüz bir gelişme yok. Kadife koyduk adını. Burada ot, ekmek, su bol. Geçinip gidiyor.' diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Balcı