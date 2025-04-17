ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmanıyor. Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük tarifelerinin toplamda %245’e kadar çıktığını duyurdu. Bu oran, hem daha önce yürürlükte olan tarifeleri hem de yeni düzenlemeleri kapsıyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Çin dışındaki ticaret ortaklarını bir nebze rahatlatacak bir adım attı. Trump, 9 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren tarifeleri, Çin haricindeki ülkeler için 90 gün süreyle erteledi.

Bu hamlenin, başta ABD'li üreticiler ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı azaltması hedefleniyor. Ancak Çin'e yönelik sert tutumun, önümüzdeki günlerde daha fazla ekonomik ve diplomatik gerilimi beraberinde getirmesi bekleniyor.