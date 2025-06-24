ABD Temsilciler Meclisi idaresi, Kongre çalışanlarının işyeriyle ilgili mobil ve masaüstü cihazlarında WhatsAppuygulamasını kullanmasını resmi olarak yasakladı. Axios haber sitesinin ulaştığı iç yazışmada, WhatsApp'ın artık hiçbir resmi cihazda bulundurulamayacağı açıklandı.

Temsilciler Meclisi'nin Baş İdari Görevlisi tarafından yayımlanan uyarıda, “Mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere, WhatsApp işyeri cihazlarına indirilemez veya mevcutsa kaldırılmalıdır,” ifadeleri yer aldı.

Gerekçe: Siber Güvenlik Riskleri

WhatsApp yasağının temel gerekçesi olarak, veri güvenliği endişeleri gösterildi. İç yazışmada, Temsilciler Meclisi Siber Güvenlik Ofisi'nin yaptığı değerlendirmeye göre; WhatsApp, kullanıcı verilerini koruma konusunda yeterince şeffaf değil. Ayrıca depolanan verilerin şifrelenmemesi ve uygulamanın bazı yönleriyle güvenlik açıkları oluşturması da yasakta etkili oldu.

Çalışanlara Uyarılar ve Alternatif Uygulamalar

Kongre çalışanları, kimlik hırsızlığına yönelik dolandırıcılıklar ve bilinmeyen numaralardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarıldı. Temsilciler Meclisi, WhatsApp yerine şu uygulamaların kullanılmasını önerdi:

Microsoft Teams

Wickr

Signal "İsrail saldırmazsa biz saldırmayız" İçeriği Görüntüle

iMessage

FaceTime

Yapay Zeka Uygulamaları da Radar Altında

ABD Kongresi, son dönemde dijital güvenlik önlemlerini artırmış durumda. DeepSeek ve ByteDance uygulamalarına kısıtlamalar getirilmiş, Microsoft Copilot kullanımı sınırlandırılmıştı. Ayrıca, ChatGPT kullanımına da sınırlama getirilmiş; sadece ücretli sürüm olan ChatGPT Plus’a izin verilmişti. (AA)