Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkenin özerk bölgesi Grönland’a gerçekleştirdiği ziyarette, adanın Danimarka’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Frederiksen, ABD’nin Grönland’ı satın almasının söz konusu olmadığını belirterek, “Grönland, Grönlandlılarındır ve öyle kalacaktır” dedi.

Başbakan Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka’daki haklarını güçlendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda dış politika, güvenlik stratejileri ve küresel jeopolitik meselelerin de ele alınması gerektiğini belirtti.

“Böylesine kritik bir dönemde birlik içinde hareket etmeliyiz” diyen Frederiksen, Danimarka ile Grönland arasındaki bağları daha da güçlendirmek istediklerini söyledi. Ziyaret kapsamında, Grönland’ın ekonomik kalkınması, iklim değişikliğiyle mücadele ve yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirme gibi konular da masaya yatırıldı.