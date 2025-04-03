TÜRK girişimcilerin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı defterin, sosyal medyada viral olduğunu ifade eden XNote’un CEO’su Ömer Çelik, “Yapay zeka destekli bu defter, el yazısını anında dijitale çevirip notları akıllıca organize ediyor. İnsanlar hala elle yazmayı seviyor fakat klasik defterlerde sayfaların kaybolması ya da notların aranamaz olması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Yeni cihazımız ile geleneksel not tutmanın rahatlığını yapay zekanın gücüyle birleştirdik” dedi.

XNote’un CEO’su Ömer Çelik, Türk girişimcilerin geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı defterin, sosyal medyada viral olduğunu ifade etti. Markanın CTO’su Furkan Ergün ise ürünün kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırdığını belirtti. COO’su Emre Kaan Özkan da cihazın analog ile dijital dünyayı kusursuz biçimde bir araya getiren benzersiz bir teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

‘İÇERİKLERİN KONUYA GÖRE AKILLICA ETİKETLENMESİNİ DE SAĞLIYOR’

Geleneksel not tutma alışkanlıklarının yeniden tanımlandığını belirten Çelik, “Elle yazma deneyimi insanların hayatında özel bir yere sahip. Ancak, notların kaybolması, bulunamaması ve dijital ortamda kolayca organize edilememesi kullanıcıların önemli problemleriydi. Geliştirdiğimiz yeni nesil akıllı defter, kullanıcıların yazdıkları her şeyi anında dijitale çevirerek notları arama ve organize etme konusunda devrim yaratıyor. Bu defter sadece dijitale aktarmakla kalmıyor, yapay zeka ile otomatik özetleme, görev oluşturma ve içeriklerin konuya göre akıllıca etiketlenmesini de sağlıyor” diye konuştu.

‘BU TREND, ÜRETİM VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİYOR’

“TikTok ve İnstagram’da kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan akıllı defter videosu, yalnızca 72 saat içinde 15 milyondan fazla görüntülenme elde etti” diyen Çelik, şunları ekledi:

“İnsanlar artık günlük araçlarında fiziksel deneyim ve dijital kolaylığı bir arada istiyor. Geleneksel yöntemleri terk etmeden dijital çağın avantajlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, yaratıcı profesyoneller ve yoğun iş temposuna sahip bireyler ürünümüzün başlıca kullanıcıları oldu. Bu viral başarı, gelecekte üretim ve tüketim alışkanlıklarını tamamen değiştirebilecek daha büyük bir dönüşümün ilk işareti olabilir. Dünya genelinde 60'tan fazla ülkede satışa sunulan yapay zeka destekli defter, yakaladığı popülerlikle kullanıcıların üretkenlik anlayışını yeniden şekillendiriyor.”