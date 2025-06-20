AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin su tarifelerine ilişkin 14 Haziran 2025 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme önünde basın açıklaması yapan Gökçek, ABB'nin aldığı kararın vatandaşlara ağır bir ekonomik yük getirdiğini belirtti. ASKİ’nin 13 Aralık 2024’te su tarifelerine yüzde 35 zam yaptığını ve bu artışın 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"ABB, suyu maliyetin çok üstünde fiyata satıyor"

Gökçek, geçmişte ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, suyun maliyetinin belirlenmesi için idare mahkemesine başvurduğunu ve mahkemenin 1 metreküp suyun maliyetini 9,59 TL olarak belirlediğini hatırlattı. Bugünkü ÜFE oranlarına göre bu rakamın 21,89 TL’ye çıktığını ifade eden Gökçek, mevcut tarifede ise suyun çok daha yüksek fiyatlara satıldığını dile getirdi:

"0-15 metreküp arası 41,37 TL ile yüzde 89 zamlı,

16-30 metreküp arası yüzde 277,

30 metreküp üzeri yüzde 466 zamlı.

Bu rakamlar kabul edilemez."

"Bu paralar nerelere harcanıyor?"

İş yeri tarifelerinde de benzer oranda zamlar uygulandığını söyleyen Gökçek, ABB yönetimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşın cebinden alınan bu paralarla yine konser mi düzenlenecek, karton bardaklara mı harcanacak? Mansur Yavaş 2022’de mahkemeye başvurarak maliyeti belirletmişti. Şimdi biz de ABB Meclis kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için aynı yolu izliyoruz.”

Gökçek, su tüketiminin arttığı yaz aylarında yapılan bu zammı kabul etmediklerini ve yasal yollarla mücadele edeceklerini belirtti.