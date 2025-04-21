Ankara Büyükşehir Belediyesi, Duygu Dili Atölyesi düzenleneceğini açıkladı. Belediye, atölyenin katılım sağlayanların temel ve karmaşık duyguları ayırt edebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirileceğini vurguladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca, duyguların ifade edilmesini teşvik etmek, duygusal farkındalığı artırmak, empati ve sağlıklı ilişki kurmayı desteklemek için Duygu Dili Atölyesi'nin gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Belediye, atölyenin 22 Nisan 2025'te saat 13.00'te Dikmen Kadınlar Lokali'nde yapılacağını belirtti. Konu ile ilgili X üzerinden duyuru yapan ABB, "Katılımcıların temel ve karmaşık duyguları (öfke, korku, üzüntü, mutluluk, suçluluk vb.) ayırt edebilmesini sağlamak, Duygusal - zihinsel - bedensel yansımaları fark ettirmek, duygularını ifade etmelerini teşvik etmek, duygusal farkındalığı artırmak, duygu düzenleme becerilerini geliştirmek, empati ve sağlıklı ilişki kurmayı desteklemek amacıyla; "Duyguların Dili Atölyesi" gerçekleştiriyoruz. Dikmen Kadınlar Lokali İlkadım Mah. Dikmen Cad. (Stüdyo Evleri Altı) No: 97-98-115 - Çankaya 22 NİSAN 2025 / Salı 13.00 İletişim için; (0 312) 507 37 94 (0 312) 507 37 60" şeklinde açıklamada bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi