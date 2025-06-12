EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı dolayısıyla başkent genelinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri aldığı duyuruldu.

Sınav sabahı öğrenci ve velilerin sınav merkezlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla 10 farklı güzergâhta toplam 20 ilave otobüs servisi devreye alınacak. Böylece toplu taşıma hizmetlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, EGO’ya ait otobüsler ile metro, ANKARAY ve Başkentray gibi raylı sistemlerden; sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, veliler ve sınav görevlisi öğretmenler sınav günü ücretsiz olarak faydalanabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sınav sabahı ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz" denildi.