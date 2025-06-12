Araştırmacı yazar Özgür Hüseyin Akış’ın kaleme aldığı “Sınıfın Görünmeyenleri Mülteci Çocuk İşçiler” kitabında “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü”ne vurgu yapılarak ülkemizdeki mülteci çocuk işçilerin konusu detaylı bir şekilde irdelendi.

Türkiye bölgedeki ülkelerin işgal edilmesinden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan milyonlarca insanın yoğun bir şekilde göç ettiği bir ülke haline dönüştü. Bunun bir sonuç olduğunun altını çizip göç edenler arasında milyonlarca çocuğun da olduğu yada Türkiye’de dünyaya gelip çocukluğunu burada geçiren bu çocukların bugün Türkiye işçi sınıfının parçası haline geldiğini söyleyebiliriz. 2019 yılında TÜİK’in açıkladığı çocuk işçiliği raporun da mülteci çocukların yer almaması akıllara bu çocuk eğitimde olmayanların nerede olduğu sorusunu getiriyor.

Türkiye’de Mülteci Çocuk İşçiliği

Toplumda gelişen farklı ideolojilerde kendisine yer bulan yabancı düşmanlığı içerisinde ırkçılığı da besleyen yanlış olan, ama doğru kabul edilen bilgilerin yaygınlık kazanmasının nedenlerine değinmek gerektiğini belirten Akış, “Yerli halkın işsizliğine neden olanların mülteciler olduğu yanılsaması toplumun kısa zamanlı hafızasının da şaşar beşer olduğunu gösteriyor. Bundan 14 yıl önce Türkiye’deki işsizlik oranlarına bakılırsa durumun anlatılanlarla ilgili olmadığı anlaşılacaktır. Yine AKP’nin mültecilere aylık verdiği paraların yerli halka verdiği sosyal yardımlardan fazla olmadığı bu insanların bu ücretlerle aylık geçiminin sağlamasının mümkün olmadığı çalışmak zorunda olduklarını hatırlatmak gerek. Ücretsiz eğitim, sağlık gibi haklardan yararlandıkları ise yine sansasyonel bilgi kirliği dışında gerçeği yansıtmamaktadır. Birkaç tekil örneğin geneli bağlayıcı hükümlere varılmasında yeterli olmadığını belirtmek gerekir.” diye konuştu.

Araştırmacı yazar Özgür Hüseyin Akış, mülteci çocuk işçiliğinin sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın karşılaştığı ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, 12 Haziran’ın bu sorunun çözülmesi için ancak hatırlatıcı bir görevi olabileceğini belirtti.

Akış “Savaşların sona erdirilmesi, barışın tesis edilmesi, bunun yanı sıra yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik modelin merkezi, planlı, kamucu bir şekilde hayata geçirilmesi çocuk işçiliğini sona erdirecek en gerçekçi yöntemdir.” diyerek sözlerini tamamladı.