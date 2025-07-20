Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocukları için Göksu Parkı’nda ücretsiz düğün salonu açtı. İlk düğün gerçekleşti, başvurular başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklarına büyük bir mutluluk yaşattı. Göksu Parkı Sosyal Yaşam Adası’nda modern ve tamamen ücretsiz bir düğün salonu hizmete açıldı.

İlk düğünle kapılarını açan salon, hem çiftlerin hem de ailelerinin yüzünü güldürdü. Belediye, ekonomik nedenlerle düğün yapamayan ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Başvurular, https://dugunsalonu.ankara.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor. Salon, sadece düğün değil; nişan ve kına gibi özel gün organizasyonları için de ücretsiz hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, bu uygulamayla hem dayanışmayı artırmayı hem de gençlerin evlilik yolunda karşılaştığı maddi zorluklara çözüm sunmayı hedefliyor.