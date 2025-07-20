2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla Kartal AİHL, farklı alanlarda Türkiye derecesi yapan çok sayıda öğrenciyi bünyesinden çıkardı.

Okul, sınav sonucuna göre, ilk 10'da 6, ilk 100'de 25, ilk 1000'de 63 derece elde etti. Söz konusu derecelerin 19'unu sözel, 10'unu sayısal, 19'unu eşit ağırlık, 15'ini ise dil alanları oluşturdu.

Okuldan ilk 10'a giren öğrencilerin isimleri ve derece aldıkları alanlar şöyle:

'Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel ikincisi Yasin Yazıcı, üçüncüsü Safa Murat Çelik, beşincisi Yusuf Arda Özkan, yedincisi Muharrem Yüksel, onuncusu Muhammed Yasir Kılıç. Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça altıncısı Yasin Yazıcı.'

Lise bünyesindeki Kartal Eğitim Vakfı tarafından, okuldan ilk 3'e giren 2 öğrenciye yerli otomobil Togg hediye edilecek.

'Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden bu başarıyı elde ediyorlar'

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerin maratonu güzel bir sonuçla göğüslediklerini ve kendilerini çok sevindirdiklerini ifade etti.

Sonuçlara göre, okulda ilk 10'da 6, ilk yüzde 25, ilk 1000'de 63 derece olduğunu aktaran Öztürk, 'Başta öğretmenlerim olmak üzere öğrencilerimizin ailelerini ve emekleri olan bütün öğrencilerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Başta Allah'ın lütfu, sonra ana babalarının duası, öğretmenlerinin desteği ve kendilerinin çabasıyla bu gerçekleşti.' dedi.

Öztürk, öğrencilerin başarısını değerlendirerek, 'Bu başarı olarak gözüken şeyde aslında çocuklarımızın arkasında çok güçlü bir karakter inşası var. Okul ikliminin desteği var. Disiplinli bir eğitim ortamının ve onları destekleyen pedagojik süreçlerin katkısı var. Okulumuz çok yönlü şahsiyet geliştiren okullardan bir tanesi. Başarıyı sadece belli bir sonuç olarak değil de bir süreç olarak tanımlıyoruz. Bugün sonucu görmüş olduk ama aslında gözükmeyen CV'lerinde bu evlatlarımızın, öğrencilerimizin çok daha farklı örüntüler, kabiliyetler var.' ifadelerini kullandı.

Lisenin çok yönlü kabiliyetler, maharetler geliştirmeye yönelik bir okul olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

'Okulumuzun aslında iki tane hazırlık sınıfı var. Birincisi, öğrencilerimiz geldiğinde dil eğitimini aldıkları hazırlık sınıfı. Bir de 12'nci sınıfımız, onu da üniversiteye hazırlık olarak tanımlayabiliriz. Öğrencilerimize her sınıf kademesinde farklı bir eğitim, katkı sunmaya çalışıyoruz. Hazırlıkta dil eğitimi var. 9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü şahsiyet geliştirme programları uyguluyoruz. 11'inci sınıfa geldiği zaman üniversite hazırlık sürecini başlatıyoruz. Ve çocuklarımız şahsiyetlerini, kabiliyetlerini, maharetlerini geliştirmiş bir durumda YKS sürecinin içerisine giriyorlar. İki sene süren butik bir okul dershanesinin içerisine girerek o iklimde bu başarıya ulaşıyorlar. Ne var içerisinde? Kaynaklar, destek olan hocalarımız, dersler var. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde dershaneye gitmeden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu başarıyı elde ediyorlar. Disiplinli bir süreç yaşıyorlar, biz de o süreçleri destekliyoruz. Disiplin olduğu zaman başarı bir lütuf olarak zaten sonunda geliyor.'

Yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim alınabilecek Ar-Ge laboratuvarı bulunuyor

Öztürk, lisenin fen ve sosyal proje okulu olduğunu, hazırlık sınıfında İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci dil olarak Arapça eğitimi verdiklerini anlattı.

9 ve 10'uncu sınıfta 'Kartal Akademi' olarak adlandırdıkları, çocuklara destek amaçlı bağımsız bir müfredat uyguladıklarını, doğa ve mühendislik, kültür sanat, spor, insan ve toplum bilimleri ile bilim olimpiyatları olmak üzere yaklaşık 50 atölyede öğrencilere eğitim verdiklerini aktaran Öztürk, bu atölyelerin içerisinde 'Hobi Diller' olarak tanımladıkları eğitimlerle öğrencilere taleplerine göre Rusça, Almanca, İspanyolca, Japonca, İbranice gibi diller öğrettiklerini söyledi.

Öztürk, çocukların sosyal becerilerinin, iletişim becerilerinin, sözel becerilerinin ve liderlik becerilerinin olduğunu, öğrenci kulüplerinin gençlere bu olanakları sağladığını dile getirdi.

Okulun öğrencilere sağladığı imkanlara değinen Öztürk, şöyle devam etti:

'Okulumuzun bir bilim merkezi var. Burası 1000 metrekarelik bir alan. Fizik, kimya, biyolojiyle ilgili laboratuvarlar var. Üniversite çapında yani içerisinde yüksek lisans, doktora yapılabilecek bir Ar-Ge laboratuvarına sahip öğrencilerimiz. Okulumuzdaki bu bilim merkezinde, teknoloji laboratuvarımız, inovasyon laboratuvarımız gibi böyle çok rafine mekanlar da var. Öğrencilerimiz mesela inovasyon laboratuvarımızda sabit kanat, döner kanat, elektrikli araç, su altı cihazları gibi cihazların hem yazılımını hem donanımını bizzat kendileri çalışarak burada sistematik bir çalışmayla gerçekleştiriyorlar. Yani Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bir yönüyle kişinin zatında saklı olan maharetleri açığa çıkartmaya yönelik pedagojik bir program.'

Öztürk, uluslararası eğitim programlarına ilişkin, 'Hazırlık sınıfından sonra Cambridge Üniversitesinin lise diploma sertifikasını veren 10, 11 ve 12'nci sınıflarda da Uluslararası Bakalorya Programı'nı uygulayan bir okuluz. Bu programın öğrencilerin karakterlerine, kabiliyetlerine katkısı olduğunu pekala söylememiz mümkün. Bugün YKS'nin neticesinde dil derecelerimiz de var. Öğrencilerimiz bu programdan geçtikten sonra üst düzey bir dil becerisine sahip oluyorlar. Aynı zamanda analiz, sentez gibi kabiliyetleri muhakeme çıktısı düzeyinde eğitimin en üst amaçlarına ulaşmış oluyoruz. Bitirme tezi yazıyorlar. Her dersle ilgili makaleler yazıyorlar. Bunun dışında okulumuzun yurt dışında eğitim faaliyetleri gerçekleştiren bir okul olduğunu söylememiz de mümkün.' şeklinde konuştu.

Sözel yedincisi Yüksel'in hedefi Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü

YKS'de sözel alanda yedinci olan Muharrem Yüksel, sözel derecesinin yanı sıra eşit ağırlıkta da ilk 200'e girmeyi başardığını aktararak, 'Bu açıkçası beklediğim bir sonuçtu. Yıl boyu çalışmamın karşılığını aldım.' dedi.

Sabah uyurken arkadaşının telefonunu çaldırmasıyla uyandığını dile getiren Yüksel, 'İlk başta bir siteye giremem diye düşünüyordum fakat direkt girince baktım sonucuma. Zaten beklediğim gibiydi. Arkadaşlarımla konuştum. Onların da çok güzel geçmiş. O yüzden gayet mutlu bir şekilde kahvaltımı yaptım. Bundan övünç duyuyorum. Çok mutluyum. Diyebilecek başka bir şey yok. Boğaziçi'nde iktisat okumayı düşünüyorum. İlk hedefim o.' ifadelerini kullandı.

Yüksel, üniversite sınavına hazırlık temposunu şöyle anlattı:

'Lisenin başından beri bütün derslere eksiksiz katılmaya çalışan biriyim. Fakat okuldan sonra hiçbir çalışma yapmıyorum. Yani tüm çalışmamı okulda geçiren biriydim, lakin tabii 12'nci sınıfa kadar. Son sınıfta ekstra çalışmalara başladım. Özellikle sabah 10.00'dan akşam 22.00'ye kadar yani 12 saatlik bir periyotla bir sene boyunca durmadan çalıştım kütüphanemizde. Eve de gitmedim, evi sanki bir otelmiş gibi kullandım, yalnızca uyudum, kalktım geldim. Kütüphanede çalışmaya devam ettim. Tabii ki çok yorucu, zorlu oldu. Kim zamanı bırakasım geldi ama bırakmadım. Sonucu da aldım.'

LGS Türkiye birincisi Yasin Yazıcı, YKS'de de Türkiye ikincisi oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavından tam puan alarak Türkiye birincisi olan Yasin Yazıcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da sözel puan türünde Türkiye ikinciliği, Yabancı Dil Testleri (YDT) Arapça alanında da Türkiye altıncılığını elde etti.

İlkokul eğitiminin ardından 6. sınıfta örgün eğitime ara vererek hafızlık eğitimi alan Yazıcı, ortaokuldan sonra girdiği LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Hayalindeki İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini (Kartal AİHL) kazanan Yazıcı, burada Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı da tamamlayarak, uluslararası geçerliliğe sahip diploma elde etti.

Ardından YKS'ye yönelen Yazıcı, her gün düzenli ve sistematik çalışarak hazırlandığı sınavda 1 yanlış yaparak sözel alanda Türkiye ikincisi, YDT Arapça alanında ise Türkiye altıncısı oldu.

Yazıcı, AA muhabirine, elde ettiği başarının uzun bir sürecin sonucu olduğunu söyledi.

Anne ve babasından edindiği disiplin ve okuma alışkanlığının yanı sıra eğitim hayatı boyunca öğretmenlerinin de katkılarıyla sınavlarda iyi sonuçlar elde ettiğini anlatan Yazıcı, 'Kişisel ilgimden ötürü internet aracılığıyla Arapça öğrenmiştim. Dil sınavında bunun faydasını gördüm. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ise geçen yıl kasım ayında tamamlandı. Aralıkta YKS'ye hazırlanmaya başladım. Hocalarımın ve arkadaşlarımın yardımlarıyla okuldaki tatlı rekabet ortamına kendimi adapte ettim ve bu sonucu elde ettim. Her gün saat 22.00'ye kadar planlı şekilde ders çalıştım.' dedi.

Sınavdan çıktıktan sonra cevap anahtarını incelediğinde ilk 10'a gireceğini fark ettiğini dile getiren Yazıcı, elde ettiği başarıdan ötürü mutlu olduğunu vurguladı.

Yazıcı, şöyle devam etti:

'Akademik kariyerime ilahiyat alanında devam etmeyi planlıyorum. Marmara veya 29 Mayıs üniversitelerinden birine gitmeyi düşünüyorum ancak ilahiyattan sonra ihtisasım neye evrilir, henüz fikrim yok. İlahiyat, sanılanın aksine çok geniş bir çalışma alanı. İslami ilimlere de yoğunlaşılabilir, sosyal bilimlerde sosyoloji, psikoloji, felsefeye de yönelinebilir. İlahiyatta edinilen bilgi birikimin, kültür ortamının ilerideki çalışmalarıma, şahsi ilgi alanım Arapçaya olumlu yansıyacağını düşündüğümden dolayı ilahiyatı tercih ediyorum.'

Yazıcı, gelecek yıllarda sınavlara girecek öğrencilere hazırlık yapmayı ertelememeyi tavsiye etti.

Sınav sonuçlarının büyütülmemesi gerektiğinin altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti:

'Sınavlardan sonra yaşanan tatlı veya tatsız anıların bu kadar büyütülmemesi gerekir. Daha da önemlisi kişinin eğitim hayatı boyunca ilkokul, ortaokul, lise yıllarında vaktini verimli geçirmesi gerekiyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra özellikle iyi sonuçlar bekleyen kişiler, beklediklerinden daha düşük sonuç alması nedeniyle bunalıma girebiliyor, çevresinden destek bulamayabiliyorlar. Elinden geleni yaptıktan sonra gelen sonuç artık Allah'ın takdiri. Eğer sonuç tatmin etmiyorsa yapılması gereken, 5-10 dakikalık tefekkürle hataları irdelemek.'

Baba Üzeyir Yazıcı ise oğlunun LGS sınavı ile YKS'de derece almasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Diğer iki çocuğunun da sınavlarda derece yaptığına işaret eden Yazıcı, 'Ben, eşim ve üç çocuğum hepimiz imam hatipliyiz. Yasin'in hafız olması, imam hatipli olması bizi çok sevindirdi. İnşallah yeni gelenlere örnek olsun. Bu başarı Allah'ın izni ve inayeti ile geldi, fiili ve kavli dua ile geldi. Çocuklarımızın başarılarından memnunuz.' ifadelerini kullandı.

YKS sözel alan Türkiye 3'üncüsü Safa, başarısını süreci iyi yönetmesine bağlıyor

YKS sözel alanda Türkiye 3'üncüsü olan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Safa Murat Çelik, sınav sürecini iyi yönetmesinin başarısında etkili olduğunu belirtti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan Safa Murat Çelik, öğrenim hayatının son 2 yılında yoğun tempoyla YKS'ye hazırlandı.

İngilizce ve Arapça eğitimi alan Safa Murat Çelik, açıklanan YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında AYT sözel alanda 3'üncü, eşit ağırlık alanında ise 22'nci oldu.

Safa Murat Çelik, AA muhabirine, sınavda aldığı dereceden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğrenim hayatının son 2 yılında sınav sürecini iyi yönettiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

'2 yılın sonunda YKS ile süreci tamamladık. YKS'de 115 TYT neti, 74 AYT sözel ve 74 eşit ağırlık netiyle eşit ağırlıkta Türkiye 22'incisi, sözel de ise 3'üncü oldum. Güzeldi ama zorlu bir süreçti. Sürece bağlı bir olgu. Dolayısıyla bu süreci başarılı bir şekilde yönetmiş olmak, emeklerimin karşılığını almış olmak gurur verici.'

Çelik, geleceğe yönelik hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

'Hukuk okumak istiyorum. Hukuktan sonrasında avukatlık veya bürokraside görev almak istiyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te Beykoz'da kurulmuş köklü bir okul. Birçok mezunumuz var. Bizim en önemli özelliklerimizden biri de mezun-mensup ilişkilerinin çok güçlü olması. İlk mezunlarımız bile her zaman gelir, bizimle ilgilenir. Dertlerimize yardımcı olur. Sınav sürecimizde, gündelik hayatımızda bize yardımcı olurlar. Kartal'ı Kartal yapan da bu.'

YKS'de Türkiye 5'incisi olan Yusuf Arda, başarısını Gazzeli yaşıtlarına adadı

Çankırı Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Ortaokulundan 2020 yılında mezun olan Özkan, girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda Çankırı üçüncüsü olarak Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini (Kartal AİHL) kazandı.

Yoğun çalışma sürecinin ardından girdiği YKS'de sözel puan türünde Türkiye 5'incisi olan Özkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine gitmeyi hedefliyor.

Yusuf Arda Özkan, AA muhabirine, YKS sürecinde okulunun ve öğretmenlerinin kendisine çok fazla katkı sağladığını söyledi.

Eğitim süresi boyunca okulun her türlü motivasyonu ve imkanı kendilerine sunduğunu belirten Özkan, İstanbul'da okumanın sağladığı imkanlardan da ellerinden geldiğince faydalanmaya çalıştıklarını anlattı.

Okulun kendilerine çalışma programı sunduğuna işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

'Kütüphanemiz, kursumuz hepsi okulumuzun içindeydi. Bana en büyük katkıyı da arkadaşlarım sağladı. Güzel bir ortamda, azimli arkadaşlarla çalışmak çok katkı sağladı. Her biri birbirinden çalışkan, zeki ve birbirimizi de destekleyerek, beraber başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim. İnşallah vatana, ümmete, millete hayırlı bir birey olarak bundan sonraki hayatımda da akademide güzel bir yere gelmeyi istiyorum.'

'Bu başarı güzel bir şey ama hayatın amacı değil'

Sınava hazırlanma sürecinde arkadaş ortamının kendisini motive ettiğini dile getiren Özkan, 'Birbirimizi her zaman gayretle, azimle teşvik ederek bu süreçte ilerledik. Onun dışında okulumuzun da güzel motivasyon araçları vardı.' ifadelerini kullandı.

Özkan, sonuçtan dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Tabii bu başarı güzel bir şey ama hayatın amacı değil. Sadece ömrümüzün bir parçasında tebessüm ettirecek güzel bir anı olarak kalacak. Buna çok fazla sevinmek ya da çok fazla üzülmek hiçbir şey elde ettirmez bizlere. Çok fazla da sevinemiyoruz ayrıca. Günümüzde Gazze başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizi düşününce buruk bir sevinç oldu. Bu başarımızı oradaki yaşıtlarımız, orada üniversite sınavına giremeyen, mazlum, mağdur kardeşlerimize hediye ediyorum.'

YKS sözel alanda Türkiye 10'uncusu Yasir, finans alanında ilerlemek istiyor

YKS'nin Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal AİHL) öğrencisi Kılıç, AYT sözel alanında 80 sorudan 74'ünü doğru işaretleyerek Türkiye 10'uncusu, eşit ağırlık alanında ise 80 sorudan 78'ini doğru cevaplayarak Türkiye 16'ncısı oldu.

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil ile ev hanımı Fatma Kılıç çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Kılıç, AA muhabirine, elde ettiği başarıda ailesi, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kılıç, eğitim hayatının son 2 yılında 6-8 saat aralığında yoğun tempoda sınava hazırlandığını belirterek, pes etmek istediği zamanlar olduğunu fakat sınav gününe kadar vazgeçmeden çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlattı.

Elde ettiği başarıda, çocukluğundan itibaren okuduğu kitapların büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Kılıç, ailesinin ve öğretmenlerinin de eğitimine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Kılıç, Kartal AİHL'de yatılı okumasının da başarısına önemli katkı sağladığını ifade ederek, 'Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yurt ortamında herkes bu sürece odaklanmıştı. Bu sebeple yatılı okumanın YKS açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.' dedi.

Düzenli çalışması başarıyı getirdi

Kılıç, başarının düzenli çalışmaktan geçtiğini vurgulayarak, 'Sınava gireceklere önerim bu sınavın en önemli dersi olan matematiği hiçbir zaman ihmal etmemeleri. Ben edebiyat, tarih ve coğrafyada sürekli tekrar yaptım. Konuları çalışmıştım ardından sürekli başa dönerek tekrar yaptım. Böylelikle sonuca ulaştım.' ifadelerini kullandı.

'Hedefim Boğaziçi Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nde işletme ya da iktisat okumak. Kendimi finans alanında geliştirmek istiyorum.' diyen Kılıç, ablasının da önceki yıllarda YKS'de Türkiye 354'üncüsü olduğunu, bu başarının motivasyonunda önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.