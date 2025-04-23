Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Trabzonlu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ABB BAŞKANI YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın şehit haberini alan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş mesajında, şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Macit Day'a Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Yavaş'ın mesajı şu şekilde; "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain Terör Örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."