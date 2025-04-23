GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye genelinde etkili olan zirai don, meyve üretiminde büyük kayıplara neden oldu. Türkiye Zıraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Bu yıl ürün yok, önümüzdeki yıl da olmayacak” diyerek uyarıda bulundu. Narenciyeden üzüme, kayısıdan diğer meyve türlerine kadar pek çok üründe ciddi hasar meydana gelirken, yaşanan kayıpların gıda fiyatlarına sert şekilde yansıması bekleniyor.

“ÜÇ KEZ DON YAŞANDI, EN AĞIR HASAR NİSANDA OLDU”

Demirtaş, Türkiye genelinde son dönemde üç farklı dönemde don olayı yaşandığını belirterek, “Birincisi 21-25 Şubat’ta, ikincisi Mart ayında ve en son olarak 11-13 Nisan arasında gerçekleşti. En ağır zirai don ise Nisan ayında yaşandı” ifadelerini kullandı.

Don olaylarının etkilerinin özellikle meyve üretiminde yıkıcı olduğunu söyleyen Demirtaş, “Nisan ayındaki don eksi 8 ila eksi 17 dereceye kadar düştü. Özellikle meyvecilikte, yumuşak ve sert çekirdekli ürünlerde büyük sıkıntılar oldu, büyük afet yaşandı.” dedi.

“NARENCİYE VE ÜZÜMDE BÜYÜK KAYIPLAR VAR”

Şubat ayında yaşanan don olayının çiçeklenme dönemine denk geldiğini belirten Demirtaş, “Adana, Hatay ve Mersin hattında tam çiçek zamanında olan bu don, çiçeklerin kurumasına neden oldu. Meyveye bağlayamadı. Burada en fazla narenciye, yani portakal, mandalina, limon, nar ve greyfurt etkilendi.” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde üzümde ciddi zararlar olduğunu söyleyen Demirtaş, “Manisa ve çevresinde üzüm asmalarındaki sürgünler yandı. Anaç asmalar bile kapkara oldu.” ifadelerini kullandı. Demirtaş, Malatya ve çevresindeki kayısı üretiminin de büyük oranda zarar gördüğünü vurgulayarak, “Kayısıda yüzde yüz zarar var.” dedi.

“BU SENE ÜRÜN YOK”

Don olaylarının Türkiye'nin meyve üretiminde ciddi bir arz açığı yaratacağına dikkat çeken Demirtaş, “Bu yıl ürün yok, önümüzdeki yıl da olmayacak. Artık sadece tropikal meyveleri değil, neredeyse tüm bitkisel ürünleri ithal edeceğiz. Bu da arz açığı demek. Arz açığı olunca fiyatlar yükselecek.” dedi. Demirtaş, yaşanan bu afetin sadece üreticiyi değil tüketiciyi de derinden etkileyeceğini belirterek, “Türkiye’de zaten bir gıda enflasyonu yaşanırken, bu don olayı gıda enflasyonunu da körükleyecek.” uyarısında bulundu.

“ÜRETİCİ PARA KAZANAMIYOR, ÜRÜN TARLADA KALIYOR”

Tarım ürünlerindeki fiyat artışının üreticiye yaramadığını vurgulayan Demirtaş, “Üretici dört liraya limon satamıyor, ürün tarlada kalıyor. Geçen yıl limon markette 80-100 liraydı ama tarlada alıcı bulamıyordu.” dedi.

“ÇİFTÇİNİN BORCU 1 TRİLYON LİRAYI BULDU”

Demirtaş, çiftçinin ekonomik durumuna da dikkat çekerek, “Çiftçinin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilere olan borcu 855 milyar lirayı geçmiş durumda. Bayilerden aldığı tohum, ilaç, akaryakıt gibi girdileri da hesaba kattığımızda bu borç 1 trilyon lirayı buluyor.” ifadelerini kullandı.

“DEVLET ÖNLEM ALMAZSA ÇİFTÇİ KIRSALDA KALMAZ”

Demirtaş, devletin acil ve uzun vadeli önlemler alması gerektiğini vurgulayarak, “Çiftçinin yaptığı her şey yandı, bitti, kül oldu. Şimdi bu çiftçiyi nasıl kırsalda tutacağız? Bu bir ayda iki ayda çözülmez. Bu ileriye yönelik iki yılı bulur. Devletin ciddi önlem alması lazım.” şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin etkilerinin artık göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Demirtaş, “Hortumları biz eskiden sadece Amerika’da duyardık. Artık Türkiye’de bile hortum yaşanıyor.” dedi.

“ÇÖZÜM KOOPERATİFLEŞME”

Üreticinin malını satamamasının bir diğer nedeni olarak örgütsüzlüğe işaret eden Demirtaş, “Kooperatifleşme şart. Geçmişte Çukobirlik, Antbirlik, Fiskobirlik, Köy-Koop gibi yapılar üreticinin sigortasıydı.” ifadelerini kullandı. TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş: “Çiftçinin borcu silinmeli, destek ödemeleri öne çekilmeli.” diyerek çağrıda bulundu.

“ÇİFTÇİNİN BORCU SİLİNMELİ, ÜRETİM SAHADA TUTULARAK SAĞLANIR”

TZD Başkanı Demirtaş, “Çiftçinin borçlarını ödememesi lazım. En azından faiz iptal edilmeli, kredi borçları dahil. Eşit taksitlerle ana parayı öderse belki çiftçiyi arazide, sahada tutabiliriz.” diyerek çiftçinin üretimde kalabilmesi için acil borç yapılandırması gerektiğini belirtti.

“SON 65-70 YILIN EN BÜYÜK TARIMSAL AFETİ”

Zirai don nedeniyle oluşan zararın büyüklüğüne dikkat çeken Demirtaş, yetkililerin yaptığı açıklamalara da değindi: “Tarım Bakanı 34 yılın en büyük felaketi diyor, bazı yetkililer 36 yıl diyor ama Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar 65 yıldır böyle bir zarar görülmediğini ifade etti. Gerçek şu ki bu Türkiye genelinde yaygın ve büyük bir afet. Belki 70 yılın en büyüğü.” dedi.

“TARSİM YETERLİ DEĞİL, SİGORTASIZ ÜRETİCİ ÇOK”

Tarım sigortaları sistemi TARSİM’in kapsayıcı olamadığını söyleyen Demirtaş, çok sayıda üreticinin sistem dışında kaldığını belirtti: “TARSİM’e üyelik pahalı. Üye olamayan çok çiftçi var. Üye olan da zararının tespiti için ekspertiz bekliyor. Yüzde 10’un altında zararda ödeme yapılmıyor. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin çoğunun sigortası bile yok. Bu üreticilere ne olacak?” diyerek sorguladı.

“TARIMSAL DESTEKLER ZAMANINDA ÖDENMİYOR”

Destekleme ödemelerinin enflasyon karşısında anlamını yitirdiğini belirten Demirtaş, “Biz tarımsal destekleri genelde bir yıl sonra ödüyoruz. Bu enflasyon ortamında paranın değeri kalmıyor. 2025’in desteği 2026’da ödenirse çiftçiye fayda sağlamaz. Öne çekilmeli.” diyerek ödemelerin öne çekilmesi gerektiğini vurguladı.

“DESTEK YASASI UYGULANMIYOR, ÇİFTÇİ YOKSULLAŞIYOR”

2006’da yürürlüğe giren Tarım Kanunu’na göre çiftçiye milli gelirin yüzde 1’i oranında destek verilmesi gerekiyor. Ancak Demirtaş, “Yıllardır çiftçiye yüzde 1 ödenmedi. Yüzde 0,2’lere kadar düştü. 2024’te çiftçiye ödenmesi gereken miktar 615 milyar lirayken, sadece 135 milyar lira ödendi. 480 milyar lira nerede? Bu çiftçiye verilseydi bu kadar borçlanmazdı.” şeklinde belirterek bu maddenin hiçbir zaman tam anlamıyla uygulanmadığını söyledi.

“ÜRETİM ARAÇLARINA HACİZ GELDİ, TARLALAR İPOTEKLİ”

Çiftçinin borç yükünün ağır sonuçlar doğurduğunu anlatan Demirtaş, “Üretim araçları icrada. Traktöründen ahırdaki hayvanına kadar her şey ipotekli. Tarlalarını bile satmış çiftçiler var. Bankalar haciz uyguluyor. Bu durum üretimi bitirir.” şeklinde sahadan örnekler verdi.

“MAZOT 47 LİRAYA DAYANDI, ÇİFTÇİ TARLASINA GİDEMİYOR”

Tarımda üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, “Turizmciler için mazot indirimi yapılıyor ama çiftçiye yapılmıyor. Çiftçi 47-48 liraya mazot alıyor. ‘Bahçeme gitmeye korkuyorum’ diyen üreticiler var.” diyerek sahadan örnekler verdi.

“GIDA FİYATLARI DAHA DA ARTACAK, HALK UCUZ AMA RİSKLİ ÜRÜNE YÖNELECEK”

Tarımda yaşanan kayıpların gıda enflasyonunu tetikleyeceğini belirten Demirtaş, halk sağlığına da dikkat çekti. “Fiyatlar artarsa halk ucuz ürünlere yönelecek. Merdiven altı üretim, pestisit kalıntısı, alfatoksin riski artar. Bu sadece çiftçiyi değil, halk sağlığını da tehdit eder. Yazın yüz liraya meyve bulursak şanslıyız.” dedi.

“AFET İLANI ŞART, SİYASİ İRADE GEREKİYORSA GÖSTERİLMELİ”

Demirtaş, yapılması gerekenlerin net olduğunu vurguladı ve çağrıda bulundu: “Hasarın en yoğun olduğu bölgelerde afet ilan edilmeli. Bu siyasi bir tercihtir. Siyasi irade turizme destek verirken çiftçiyi görmezden gelmemeli. Aksi takdirde tarımda çalışan bulamayacağız. Kırsalda insan kalmadı, ortalama yaş 60’a dayandı. Gençler tarımı terk etti.”