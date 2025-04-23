Kapadokya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir şekilde kutlamak için sıcak hava balonlarıyla süslendi. Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, bayramın coşkusuna uygun olarak Türk bayrağı asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin de katıldığı balon turları, 23 Nisan’ın anlamını yansıtan renkli bir görüntü oluşturdu.

Yaklaşık 1,5 saat boyunca Kapadokya semalarında süzülen balonlar, Türk bayrağını dalgalandırarak, aynı zamanda Atatürk'ün posteriyle birlikte görsel bir şölen sundu. Bu özel an, bölgedeki ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatırken, Kapadokya’nın doğal güzellikleriyle birleşen bayram coşkusu, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.