3'üncü Lig 1'inci Grup’ta sezonun kaderini belirleyecek son karşılaşmada, ezeli rakibi Bursaspor'u ağırlayacak olan Karşıyaka’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, camiaya umut verdi. Yıldırım, “Taraftarlarımız bize güvensin. Önce Bursaspor'u mağlup edeceğiz, ardından Play-Off sürecinde 22 yıllık şampiyonluk özlemine son vereceğiz” dedi.

Devre arası itibarıyla takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, yalnızca son haftalardaki Silifke Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor yenilgileri haricinde etkileyici bir galibiyet serisi yakaladıklarını hatırlatarak, artık tüm odaklarının Bursaspor maçı olduğunu dile getirdi. Yıldırım, Karşıyaka'nın Play-Off'un en güçlü adaylarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti.

Son iki haftada maçlara kötü başlayıp erken goller yediklerini vurgulayan Yıldırım,

“İkinci yarılarda çok iyi reaksiyon gösterip eşitliği yakaladık. Galibiyeti düşünürken kalemizde mağlubiyet gollerini gördük. Bu skorlar bizde ve oyuncularımızda hayal kırıklığı yarattı ama pazartesi gününden itibaren bu maçları unutup tamamen Bursaspor'a konsantre olmaya başladık.

Grupta ikinci olarak direkt grup finali oynamak istiyoruz. Camiamız bize inansın ve güvensin. Bu takım camianın yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirecek. Biz Bursaspor'u yenerek ikinci olacağız ancak galibiyete rağmen ikinciliği averajla kaçırsak bile bu takım üçüncü de olsa iki tur fazla oynar yine Play-Off'tan çıkar. Kimsenin endişesi olmasın” dedi.

"SAHADA GÖRECEĞİZ"

Bursaspor cephesinden kendilerine yönelik söylemler olduğunu belirten Ahmet Yıldırım,

“Rakip bize çok atıp tutuyor. Sahada göreceğiz kim atıyor” dedi. Takımın tam kenetlendiği dönemde gelen sürpriz yenilgilerin moralleri bozduğunu belirten Yıldırım,

“Bursaspor'u yenerek camiayı şampiyonluğa tekrar inandıracağız. Çok tecrübeli bir kadroya sahibiz. Karşıyaka Play-Off'un en güçlü, en iddialı takımıdır. Bu kadro sezon sonunda her türlü şampiyon olacak.

Artık maddi her şey geçti. Maddiyat tabii itici güç ama biz parayı pulu düşünmüyoruz. Kulübümüz 2003 yılından beri kupaya hasret. Karşıyaka'nın 22 senedir başaramadığını başararak Play-Off'ta şampiyon olacağız. Bizim kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Bursa'yı yenmek zorundayız ve taraftarımızın desteğiyle yeneceğiz” şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ERGÜLLÜ’YE HEDİYE OLACAK"

Karşıyaka'nın teknik patronu Ahmet Yıldırım, Play-Off şampiyonluğunu Başkan İlker Ergüllü’ye ithaf edeceklerini dile getirdi.

“Daha önce futbol şubede yaşanan belirsizlikte şikayetim olmuştu. Ancak Başkan İlker Ergüllü bizi 1 aydır hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Antrenmanlarda, tesislerde, maçlarda yanımızda. Tüm mesaisini kulübe harcıyor. Maddi ve manevi sorunları bire bir ilgilenerek çözüyor. Bu şampiyonluk sezon başından beri yalnız kalan Başkanımız İlker Ergüllü'ye hediye olacak” dedi.

"TECRÜBELİ BİR KADROYUZ"

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'la UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleri yaşayan, Süper Lig'de de Galatasaray ve Beşiktaş formalarıyla şampiyonluk gören Ahmet Yıldırım, hem kendisinin hem de oyuncularının finaller konusunda deneyimli olduğunu söyledi.

Kadronun önemli bir kısmının daha önce şampiyonluk yaşamış veya Play-Off heyecanını tatmış isimlerden oluştuğunu vurgulayan Yıldırım,

“Son dönemde sakatlıklar nedeniyle maçlara tam kadro çıkamamanın sıkıntısını yaşadık. Bedirhan ve Mert Torlak halen sakatlıktan dönemedi. Ancak bu bahane değil. Kim oynarsa en hazır durumda sahaya çıkıp önce Bursaspor'u yeneceğiz ardından Play-Off'tan hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

500 BURSASPOR TARAFTARINA İZİN ÇIKTI

İzmir Valiliği, Karşıyaka'nın karşı çıkmasına rağmen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Karşıyaka-Bursaspor karşılaşmasında 500 Bursaspor taraftarının tribüne alınmasına onay verdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmada, Karşıyaka taraftarına sadece 500 kişilik kontenjan ayrılmış, bu karara tepki gösteren yeşil-kırmızılılar maça gitmemişti.

Alsancak Stadı'nın 12 bin 285 kişilik kapasitesiyle, Bursa’daki stadın dörtte biri büyüklüğünde olması nedeniyle aynı sayıda deplasman seyircisine izin verilmesi, Karşıyaka cephesinde rahatsızlık yarattı.

Bu sezon tribün olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza sınırına gelen Karşıyaka, maçta çıkabilecek olaylar sonrası Play-Off öncesi yeni bir ceza alma riskiyle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor.