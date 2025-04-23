İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105 yıl önce dualarla ve inançla açıldığını hatırlatan Yerlikaya, çocukların umut ve sevincinin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı. Yerlikaya, mesajına özel hazırlanan ve üniformalı çocukların yer aldığı anlamlı bir klip de ekledi.

Yerlikaya paylaşımında,

"Gazi Meclis’imiz bundan 105 yıl önce, 23 Nisan 1920’de dualarla ve büyük bir inançla açıldı.

Milli Mücadele’nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı’mızı yöneten Meclis’imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu.

Ve Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı “Çocuklarımız yaşama sevincimizdir” diyerek tüm çocuklara armağan etti.

23 Nisan, Milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Gazi Meclis’imiz bundan 105 yıl önce, #23Nisan1920’de dualarla ve büyük bir inançla açıldı.



Milli Mücadele’nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı’mızı yöneten Meclis’imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu.



Ve Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23… pic.twitter.com/tRJTkQTrJ5 “Gücümüz, Gezegenimiz” April 23, 2025