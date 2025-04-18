Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kısa saplı bağlama kurslarının başladığını duyurdu. ABB kursa 12-70 yaşına kadar her vatandaşın katılabileceğini ifade etti.

Başvurular 14-25 Nisan tarihleri arasında, Gençlik Parkı Kültür Merkezi, Hacı Bayram Mah. Cumhuriyet Cad. No: 14/22 adresinde yapılacak olup, kontenjan sınırının 40 kişi olduğu açıklandı. Ayrıca ABB başvuruların vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile yapılacağını da ifade etti.

Eğer sizde kısa saplı bağlama öğrenmek istiyorsanız, ABB tarafından açılan bu kurstan yararlanabilirsiniz.