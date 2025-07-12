Türkiye, grubun önceki maçlarında Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya’da düzenlenecek finallere adını yazdırmayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde ederek 22 puanla genel sıralamada 5. sırada yer alıyor.
2025 Milletler Ligi’nde oynanan maçlar sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar, turnuvanın final etabında mücadele etme hakkı kazanacak. Türkiye’nin Sırbistan karşısındaki performansı, finallere doğru yükselişini sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor.
Kaynak: AA